Бориско проходит медосмотр для трансфера в ЦСКА, сообщил гендир "Балтики"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь футбольного клуба «Балтика» Максим Бориско проходит медосмотр для трансфера в московский ЦСКА.
- После прохождения медосмотра «Балтика» и ЦСКА примут совместное решение о сделке.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов заявил РИА Новости, что вратарь команды Максим Бориско проходит медосмотр для трансфера в московский ЦСКА.
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"Ситуация с Бориско еще не завершена, он проходит медосмотр. Как пройдет медосмотр, мы с ЦСКА примем совместное решение - будет сделка или ее не будет", - сказал Измайлов.
"Вариант на случай Бориско проработан. Вариант с Евгением Латышонком? Я не обсуждаю и не комментирую сплетни. Пока никаких фактов нет", - отметил генеральный директор "Балтики".
В прошлом сезоне Бориско провел за "Балтику" 23 матча, 14 раз сыграв на ноль и пропустив 11 мячей.