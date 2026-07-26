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Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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08:25 26.07.2026 (обновлено: 10:53 26.07.2026)
Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей

Тим Цзю одержал победу над экс-чемпионом по версии WBA, WBC и IBF Спенсом

© Соцсети спортсменаАвстралийский боксер Тим Цзю
Австралийский боксер Тим Цзю - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Эрролом Спенсом в поединке, который прошел в Австралии.
  • Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Тима Цзю единогласным решением судей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Эрролом Спенсом в поединке, который прошел в Австралии.
Бой продлился всю дистанцию и завершился победой сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю единогласным решением судей.
Цзю 31 год. Теперь профессиональный рекорд австралийца - 28 побед и три поражения.
Спенсу 36 лет. Он потерпел второе поражение в карьере, также на его счету 28 побед. Он является бывшим чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.
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