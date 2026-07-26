Джошуа нокаутировал Пренгу в поединке в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ Энтони Джошуа победил Кристиана Пренгу техническим нокаутом во втором раунде в Джидде.

Бой в Джидде стал первым для Джошуа после автокатастрофы, произошедшей в конце 2025 года.

На счету Джошуа 30 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе, он владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил албанца Кристиана Пренгу в поединке в Саудовской Аравии.

Бой в Джидде стал первым для британца после автокатастрофы, произошедшей в конце 2025 года. Джошуа одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде британец побывал в нокдауне.

Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 30 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем предыдущем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.

Пренге 35 лет. На его счету 20 побед при двух поражениях, все победы он одержал нокаутом.

Ранее журналист Майк Коппинджер в соцсети X сообщил, что Джошуа и его соотечественник Тайсон Фьюри договорились о проведении поединка. Бой двух экс-чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.