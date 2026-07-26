Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, заявил Путин

"При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира (в Арктике - ред.). Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права. Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты безусловно принадлежат Российской Федерации", - сказал глава государства.