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Путин назвал Арктику легитимной частью суверенной российской территории - РИА Новости, 26.07.2026
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17:52 26.07.2026 (обновлено: 17:59 26.07.2026)

Путин назвал Арктику легитимной частью суверенной российской территории

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Арктика — это легитимная часть суверенной российской территории.
  • Президент сделал заявление в День ВМФ во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Арктика - это легитимная часть суверенной российской территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Когда я сказал, что международное право полностью на нашей стороне, это значит, что это (Арктика - ред.) легитимная часть суверенной российской территории", - сказал глава государства.
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