Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Арктика — это легитимная часть суверенной российской территории.
- Президент сделал заявление в День ВМФ во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Арктика - это легитимная часть суверенной российской территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Когда я сказал, что международное право полностью на нашей стороне, это значит, что это (Арктика - ред.) легитимная часть суверенной российской территории", - сказал глава государства.
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15 июля, 17:11