Антонелли увеличил отрыв от Хэмилтона в зачете "Ф-1" после Гран-при Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Кими Антонелли из «Мерседеса» занял третье место на Гран-при Венгрии и продолжает лидировать в личном зачете чемпионата «Формулы-1» с 219 очками.

Победу на Гран-при Венгрии одержал Ландо Норрис из «Макларена».

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 379 очками.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли продолжает лидировать в личном зачете чемпионата "Формулы-1" после 11-го этапа сезона - Гран-при Венгрии, который прошел на трассе "Хунгароринг".

Гонка Гран-при Венгрии состоялась в воскресенье и завершилась первой в сезоне победой действующего чемпиона "Формулы-1" британца Ландо Норриса из " Макларена ". Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл", третьим - Антонелли.

Антонелли лидирует в зачете, имея в активе 219 очков. Вторым идет британец Льюис Хэмилтон (169) из "Феррари", занявший пятое место в гонке, третьим - британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл (160), финишировавший седьмым. Ферстаппен обошел австралийца Оскара Пиастри из "Макларена", не сумевшего завершить гонку, и поднялся на шестое место.

В топ-10 также входят: 4. Шарль Леклер ("Феррари", 138), 5. Ландо Норрис (128), 6. Макс Ферстаппен (109), 7. Оскар Пиастри (92), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл", 68), 9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", 43), 10. Пьер Гасли ("Альпин", 42).