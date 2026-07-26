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Антонелли увеличил отрыв от Хэмилтона в зачете "Ф-1" после Гран-при Венгрии - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:28 26.07.2026
Антонелли увеличил отрыв от Хэмилтона в зачете "Ф-1" после Гран-при Венгрии

Антонелли увеличил до 50 очков отрыв от Хэмилтона в зачете "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из «Мерседеса» занял третье место на Гран-при Венгрии и продолжает лидировать в личном зачете чемпионата «Формулы-1» с 219 очками.
  • Победу на Гран-при Венгрии одержал Ландо Норрис из «Макларена».
  • В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 379 очками.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли продолжает лидировать в личном зачете чемпионата "Формулы-1" после 11-го этапа сезона - Гран-при Венгрии, который прошел на трассе "Хунгароринг".
Гонка Гран-при Венгрии состоялась в воскресенье и завершилась первой в сезоне победой действующего чемпиона "Формулы-1" британца Ландо Норриса из "Макларена". Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл", третьим - Антонелли.
Антонелли лидирует в зачете, имея в активе 219 очков. Вторым идет британец Льюис Хэмилтон (169) из "Феррари", занявший пятое место в гонке, третьим - британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл (160), финишировавший седьмым. Ферстаппен обошел австралийца Оскара Пиастри из "Макларена", не сумевшего завершить гонку, и поднялся на шестое место.
В топ-10 также входят: 4. Шарль Леклер ("Феррари", 138), 5. Ландо Норрис (128), 6. Макс Ферстаппен (109), 7. Оскар Пиастри (92), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл", 68), 9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", 43), 10. Пьер Гасли ("Альпин", 42).
В Кубке конструкторов с 379 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (307), на третьем - "Макларен" (220). Далее идут "Ред Булл" (177), "Рейсинг Буллз" (66), "Альпин" (61), "Хаас" (21), "Ауди" (12), "Уильямс" (11), "Астон Мартин" (1), "Кадиллак" (0).
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