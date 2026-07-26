Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном бане - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:28 26.07.2026
"Ахмат" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном бане

В "Ахмате" сообщили о подаче апелляции на решение ФИФА о трансферном бане

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Ахмат» подал документы для апелляции на решение ФИФА о запрете регистрации новых игроков.
  • Трансферные ограничения на команду РПЛ были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный клуб "Ахмат" подал документы для апелляции в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) наложить запрет на регистрацию новых игроков грозненским клубом, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
Ранее ФИФА сообщила, что наложила бан на "Ахмат". Трансферные ограничения на команду Российской премьер-лиги (РПЛ) были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются.
«
"Ситуация на самом деле серьезная. В пятницу подали все документы. Надеюсь, РФС будет общаться с ФИФА. Мы с РФС консультировались, пока они ничего не говорят", - ответил Айдамиров на вопрос, подал ли клуб апелляцию.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" в матче стартового тура РПЛ
Вчера, 19:26
 
ФутболСпортАхматМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала