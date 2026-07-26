"Ахмат" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном бане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Ахмат» подал документы для апелляции на решение ФИФА о запрете регистрации новых игроков.
- Трансферные ограничения на команду РПЛ были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный клуб "Ахмат" подал документы для апелляции в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) наложить запрет на регистрацию новых игроков грозненским клубом, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
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"Ситуация на самом деле серьезная. В пятницу подали все документы. Надеюсь, РФС будет общаться с ФИФА. Мы с РФС консультировались, пока они ничего не говорят", - ответил Айдамиров на вопрос, подал ли клуб апелляцию.