"Ахмат" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном бане

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"Ситуация на самом деле серьезная. В пятницу подали все документы. Надеюсь, РФС будет общаться с ФИФА. Мы с РФС консультировались, пока они ничего не говорят", - ответил Айдамиров на вопрос, подал ли клуб апелляцию.