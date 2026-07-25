Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что качество мирового фигурного катания снижается из-за изменений в правилах.

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году отстранил россиян от участия в турнирах, а на Олимпиаду 2026 года были допущены только два спортсмена, завоевавших лицензии.

ISU сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026/27.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Качество мирового фигурного катания после внесения изменений в правила заметно снижается, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году вскоре после начала СВО отстранил россиян от участия в турнирах. На Олимпиаду 2026 года были допущены только два завоевавших лицензии Игр спортсмена – Аделия Петросян и Петр Гуменник. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

"Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила мирового фигурного катания и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!" - сказала Журова.

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.