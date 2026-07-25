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Качество мирового фигурного катания снижается, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:06 25.07.2026 (обновлено: 18:36 25.07.2026)
Качество мирового фигурного катания снижается, заявила Журова

Журова: россияне непричастны к деградации мирового фигурного катания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что качество мирового фигурного катания снижается из-за изменений в правилах.
  • Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году отстранил россиян от участия в турнирах, а на Олимпиаду 2026 года были допущены только два спортсмена, завоевавших лицензии.
  • ISU сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Качество мирового фигурного катания после внесения изменений в правила заметно снижается, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году вскоре после начала СВО отстранил россиян от участия в турнирах. На Олимпиаду 2026 года были допущены только два завоевавших лицензии Игр спортсмена – Аделия Петросян и Петр Гуменник. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Госдуме усомнились, можно ли Плющенко доверять воспитание фигуристов
24 июля, 16:37
"Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила мирового фигурного катания и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!" - сказала Журова.
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
"Они (ISU - прим.) сейчас меняют правила в угоду, может быть, качеству, а не в угоду сложности. Элементы теперь делать легче, падений меньше, конкуренция выше. Потому что спортсменов, исполняющих эти прыжки, становится больше по сравнению с теми временами, когда наши девушки, например Александра Трусова, по пять четверных прыжков включали в свою программу. И бороться с ними было бесполезно, хоть умри. И снижение уровня фигурного катания в мире, к сожалению, происходит. Но без нашего участия", - подчеркнула собеседница агентства.
Ледовое шоу Золушка в королевстве фей - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Плющенко жестко атакуют: почему же Гном Гномыч не будет выступать за Россию
23 июля, 18:50
 
Фигурное катаниеСпортРоссияАзербайджанПётр ГуменникЕвгений ПлющенкоСветлана ЖуроваОлимпийский комитет России (ОКР)Международный союз конькобежцев (ISU)Госдума РФ
 
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