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Wildberries оперативно перестраивает логистику, заявила Ким - РИА Новости, 25.07.2026
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06:32 25.07.2026 (обновлено: 06:40 25.07.2026)
Wildberries оперативно перестраивает логистику, заявила Ким

Ким: Wildberries оперативно перестраивает логистику по всей России

© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries оперативно перестраивает логистику, задействованы тысячи сортировочных центров по всей России.
  • Продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам.
  • Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Wildberries оперативно перестраивает логистику, задействованы тысячи сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким.
"Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке", — написала она в Telegram-канале.
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Предпринимательница таже уточнила, что в дополнение к уже существующим мерам поддержки пострадавшим селлерам подключили кредитные каникулы. Подчеркивается, что WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам.
«
"Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке", — добавила Ким.
За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения.
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РоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)Экономика
 
 
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