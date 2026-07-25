Wildberries оперативно перестраивает логистику, заявила Ким

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Wildberries оперативно перестраивает логистику, задействованы тысячи сортировочных центров по всей России.
- Продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам.
- Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Wildberries оперативно перестраивает логистику, задействованы тысячи сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким.
"Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке", — написала она в Telegram-канале.
Предпринимательница таже уточнила, что в дополнение к уже существующим мерам поддержки пострадавшим селлерам подключили кредитные каникулы. Подчеркивается, что WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам.
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"Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке", — добавила Ким.
За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения.
СК возбудил уголовные дела о теракте.