Wildberries оперативно перестраивает логистику, заявила Ким

Предпринимательница таже уточнила, что в дополнение к уже существующим мерам поддержки пострадавшим селлерам подключили кредитные каникулы. Подчеркивается, что WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам.