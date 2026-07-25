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Историк сравнил действия фашистов в Белоруссии с машиной по убийству людей - РИА Новости, 25.07.2026
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01:46 25.07.2026
Историк сравнил действия фашистов в Белоруссии с машиной по убийству людей

Трубчик: фашисты создали машину по убийству людей в Белоруссии

© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкВечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мемориального комплекса "Хатынь"
Вечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мемориального комплекса Хатынь - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Яков Берлинер
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Вечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мемориального комплекса "Хатынь". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик сравнил действия фашистов в Белоруссии в Великую Отечественную войну с машиной по убийству людей.
  • Он рассказал о ранее неизвестных местах уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных.
  • Историк Павел Трубчик подчеркнул, что масштаб трагедии геноцида был гораздо больше, чем считалось ранее, и обратил внимание на наличие подобных захоронений в других регионах республики.
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик в интервью РИА Новости сравнил действия фашистов в Белоруссии в Великую Отечественную войну с машиной по убийству людей.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии. По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования по всей республике было установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, более половины – массовые.
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"В прошлом году мне удалось побывать на впервые обнаруженном месте массовых расстрелов и захоронений в Великую Отечественную войну, расположенном недалеко от Минска, в лесном массиве в Уручье. Там были обнаружены ямы, достаточно большие, длиной в 60 метров, где пластами лежали останки людей", - рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что это было достаточно тяжелое зрелище. "Когда ты видишь среди костных останков детскую обувь, какие-то женские вещи, понимаешь, что оккупанты никого не щадили. Старики, женщины, дети - они все попадали в эту мясорубку. Была создана машина по убийству людей", - отметил Трубчик.
"То, что мы сегодня находим такие места, говорит о том, что масштаб этой трагедии (геноцида – ред.) был гораздо больше, чем считалось ранее", - подчеркнул он.
Историк обратил внимание, что "не только в Минске, но и в других регионах республики есть подобные захоронения - сотни, порой, тысячи, останков, о которых ранее не было известно".
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"И уголовное дело еще не закрыто, работа продолжается", - напомнил он.
Осенью 2021 года Генпрокуратура Белоруссии сообщала, что в лесном массиве Минского района в ходе расследования уголовного дела о геноциде обнаружено и вскрыто место массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Согласно архивным данным, с 1941 по 1944 годы немецко-фашистские оккупанты свозили в урочище Уручье и расстреливали мирных жителей, военнослужащих из Минска и его окрестностей. Хоронили людей в заранее выкопанных ямах. В Генпрокуратуре тогда отмечали, что в этих ямах-могилах захоронены останки свыше 57 тысяч человек.
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