Историк сравнил действия фашистов в Белоруссии с машиной по убийству людей

Вечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мемориального комплекса "Хатынь". Архивное фото

Вечный огонь в память о жертвах нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мемориального комплекса "Хатынь"

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик сравнил действия фашистов в Белоруссии в Великую Отечественную войну с машиной по убийству людей.

Он рассказал о ранее неизвестных местах уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных.

Историк Павел Трубчик подчеркнул, что масштаб трагедии геноцида был гораздо больше, чем считалось ранее, и обратил внимание на наличие подобных захоронений в других регионах республики.

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик в интервью РИА Новости сравнил действия фашистов в Белоруссии в Великую Отечественную войну с машиной по убийству людей.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии. По данным Генпрокуратуры , в ходе расследования по всей республике было установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, более половины – массовые.

"В прошлом году мне удалось побывать на впервые обнаруженном месте массовых расстрелов и захоронений в Великую Отечественную войну, расположенном недалеко от Минска, в лесном массиве в Уручье. Там были обнаружены ямы, достаточно большие, длиной в 60 метров, где пластами лежали останки людей", - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что это было достаточно тяжелое зрелище. "Когда ты видишь среди костных останков детскую обувь, какие-то женские вещи, понимаешь, что оккупанты никого не щадили. Старики, женщины, дети - они все попадали в эту мясорубку. Была создана машина по убийству людей", - отметил Трубчик.

"То, что мы сегодня находим такие места, говорит о том, что масштаб этой трагедии (геноцида – ред.) был гораздо больше, чем считалось ранее", - подчеркнул он.

Историк обратил внимание, что "не только в Минске, но и в других регионах республики есть подобные захоронения - сотни, порой, тысячи, останков, о которых ранее не было известно".

"И уголовное дело еще не закрыто, работа продолжается", - напомнил он.