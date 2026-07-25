Усик сообщил, что не будет баллотироваться на выборах в президенты Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Усик сообщил, что не будет баллотироваться на возможных выборах в президенты Украины.

Ранее он в разговоре с российскими пранкерами говорил, что примет участие в выборах, "если Бог даст шанс".

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не будет баллотироваться на возможных выборах в президенты Украины.

Усик в феврале в разговоре с российскими пранкерами признался, что примет участие в выборах на Украине в качестве кандидата, "если Бог даст шанс".

"Если бы у меня было такое мнение, то я думаю, что за меня бы больше проголосовали, но я не буду баллотироваться в президенты Украины", - сказал Усик на видео, опубликованном изданием "Новости.Live".

В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* и даже Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому. Киевский международный институт социологи (КМИС) в июне опубликовал результаты опроса, по которому количество жителей Украины, считающих, что после окончания конфликта с РФ нужно заменить Зеленского на нынешнем посту, за три последние года увеличилось почти втрое – с 23% до 67%.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.