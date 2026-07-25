США готовятся к масштабным боевым действиям против Ирана, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, но Дональд Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений.
- Президент США распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июл — РИА Новости. Американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«
"Американские военные по-прежнему готовят планы на случай возможного возвращения к крупномасштабным боевым действиям, но Трамп не отдавал приказов двигаться в этом направлении", — говорится в публикации.
По оценкам Axios, нынешний уровень американских ударов достиг предела своей эффективности, а решение Трампа не наносить новые отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.