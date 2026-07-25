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США готовятся к масштабным боевым действиям против Ирана, пишет Axios - РИА Новости, 26.07.2026
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21:09 25.07.2026 (обновлено: 00:52 26.07.2026)
США готовятся к масштабным боевым действиям против Ирана, пишет Axios

Axios: Трамп приказал не наносить авиаудары по Ирану после двух недель атак

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, но Дональд Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений.
  • Президент США распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июл — РИА Новости. Американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«
"Американские военные по-прежнему готовят планы на случай возможного возвращения к крупномасштабным боевым действиям, но Трамп не отдавал приказов двигаться в этом направлении", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав 13-дневную серию атак. Пока неясно, было ли это решение разовым или пауза сохранится.
По оценкам Axios, нынешний уровень американских ударов достиг предела своей эффективности, а решение Трампа не наносить новые отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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