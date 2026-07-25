Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине проходят протестные митинги из-за передела власти и денег внутри существующей системы, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он считает, что действия участников протестов направлены на удовлетворение своих интересов и не способствуют улучшению положения на фронте.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестные митинги на Украине, охватившие многие города, происходят из-за передела власти и денег внутри существующей системы, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

"Особенностью "картонный протестов" является то, что у них нет видимого лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели. Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы, что никакой качественной перезагрузки принести не может. Происходит симуляция изменений при неизменном курсе на продолжение войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.

Решения, по мнению Дубинского, принимаются не для достижения результата, а для удовлетворения аппетитов тех, кто зарабатывает на конфликте. Депутат считает, что все эти действия приведут только к ухудшению положения на фронте, что, как он считает, не беспокоит организаторов протестов.