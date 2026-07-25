Глава ЛНР назвал киевские власти кровавым террористическим режимом

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, и пострадали 19 человек.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал правящие на Украине власти кровавым террористическим режимом и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Воскресенье в Запорожской области объявлено днем траура в связи с трагедией в Кирилловке.

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Кирилловке в Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, и назвал правящие на Украине власти кровавым террористическим режимом.

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области , по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлено днем траура.

"Киевская хунта вновь подтвердила статус кровавого террористического режима, ударив по мирным людям", - написал Пасечник на платформе "Макс"

Пасечник подчеркнул, что ВСУ вновь целенаправленно били по тем, кто не представляет никакой угрозы — по беззащитным людям, по семьям с детьми.

"Этот теракт стал кровавым продолжением вчерашней атаки на предприятие в Кировской области, где также погибли и пострадали десятки людей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в Кирилловке и Кирове. Луганщина скорбит вместе с вами", - написал Пасечник.