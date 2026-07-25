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В Днепропетровской области сотрудники ТЦК мобилизовали настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 25.07.2026
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21:47 25.07.2026
В Днепропетровской области сотрудники ТЦК мобилизовали настоятеля храма УПЦ

В Днепропетровской области мобилизовали настоятеля храма УПЦ Алексея Бондара

© AP Photo / Valentina PetrovaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата незаконно мобилизовали настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Бондара в Днепропетровской области.
  • Священник Алексей Бондар, страдающий от серьезных заболеваний, был отправлен в воинскую часть в Тернопольской области.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата незаконно мобилизовали настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Бондара в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) незаконно задержали настоятеля храма в честь иконы Божией Матери "Иверская-Хуторская" УПЦ в селе Хуторское в Днепропетровской области отца Алексея Бондара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
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Отмечается, что священник страдает от серьезных заболеваний. При этом, как уточняется, он все равно был отправлен в воинскую часть в Тернопольской области.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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