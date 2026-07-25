Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата незаконно мобилизовали настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Бондара в Днепропетровской области.

Священник Алексей Бондар, страдающий от серьезных заболеваний, был отправлен в воинскую часть в Тернопольской области.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата незаконно мобилизовали настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Бондара в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".

"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) незаконно задержали настоятеля храма в честь иконы Божией Матери "Иверская-Хуторская" УПЦ в селе Хуторское в Днепропетровской области отца Алексея Бондара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".

Отмечается, что священник страдает от серьезных заболеваний. При этом, как уточняется, он все равно был отправлен в воинскую часть в Тернопольской области.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.