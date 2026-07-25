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Эксперт назвал регионы с самым высоким темпом роста турпотока - РИА Новости, 25.07.2026
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Туризм
 
10:12 25.07.2026 (обновлено: 13:41 25.07.2026)
Эксперт назвал регионы с самым высоким темпом роста турпотока

Волков: высокий темп роста турпотока прогнозируется в Подмосковье и Карелии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Туристы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самый высокий темп роста туристического потока этим летом прогнозируется в Подмосковье, Ленинградской, Калининградской областях и Карелии.
  • Также высокие показатели турпотока ожидаются в регионах Северного Кавказа, Зауралье и на Байкал.
КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Самый высокий темп роста туристического потока этим летом прогнозируется в Подмосковье, Ленинградской, Калининградской областях, Карелии, в регионах Северного Кавказа и Зауралье, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«
"Самый высокий темп роста турпотока этим летом будет наблюдаться в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, Калининградской области", - сказал Волков.
Также он отметил высокие показатели турпотока в регионы Северного Кавказа, Зауралье и на Байкал.
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