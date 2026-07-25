Эксперт назвал регионы с самым высоким темпом роста турпотока

КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Самый высокий темп роста туристического потока этим летом прогнозируется в Подмосковье, Ленинградской, Калининградской областях, Карелии, в регионах Северного Кавказа и Зауралье, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Также он отметил высокие показатели турпотока в регионы Северного Кавказа, Зауралье и на Байкал.