Представитель США рассказал, как Трамп отреагировал на шайбу от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам, передал привет от Дональда Трампа Владимиру Путину во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу Трампу.

Кук самостоятельно нашел шайбу и передал ее Трампу в Овальном кабинете, который положительно воспринял этот жест.

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал в интервью РИА Новости, как американский президент Дональд Трамп отреагировал на символический привет от лидера России Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.

Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербург в июне. Во время пленарного заседания глава комиссии передал Путину привет от Трампа. В ответ российский лидер использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу американскому президенту.

"Он сказал, что передает шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент (Путин - ред.) хорошо играет в хоккей", - сказал Кук.

Настоящей шайбы российский лидер Куку не вручал, поэтому после возвращения в США глава комиссии нашел ее самостоятельно.

"Я взял настоящую хоккейную шайбу, которую мне дал мой друг-хоккеист, и положил ее на стол президента Трампа в Овальном кабинете", - сказал он.

По словам Кука, передавая подарок, он пояснил его символическое значение.

"Я сказал: "Господин президент, это шайба от президента Путина. Он передает вам привет", - продолжил собеседник агентства.

Как отметил Кук, американский лидер положительно воспринял этот жест. "Он рассмеялся, его это очень позабавило", - заключил он.