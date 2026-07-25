Представитель США рассказал, как Трамп отреагировал на шайбу от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам, передал привет от Дональда Трампа Владимиру Путину во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
- Путин использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу Трампу.
- Кук самостоятельно нашел шайбу и передал ее Трампу в Овальном кабинете, который положительно воспринял этот жест.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал в интервью РИА Новости, как американский президент Дональд Трамп отреагировал на символический привет от лидера России Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.
Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербург в июне. Во время пленарного заседания глава комиссии передал Путину привет от Трампа. В ответ российский лидер использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу американскому президенту.
"Он сказал, что передает шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент (Путин - ред.) хорошо играет в хоккей", - сказал Кук.
Настоящей шайбы российский лидер Куку не вручал, поэтому после возвращения в США глава комиссии нашел ее самостоятельно.
"Я взял настоящую хоккейную шайбу, которую мне дал мой друг-хоккеист, и положил ее на стол президента Трампа в Овальном кабинете", - сказал он.
По словам Кука, передавая подарок, он пояснил его символическое значение.
"Я сказал: "Господин президент, это шайба от президента Путина. Он передает вам привет", - продолжил собеседник агентства.
Как отметил Кук, американский лидер положительно воспринял этот жест. "Он рассмеялся, его это очень позабавило", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Кук принял участие в его пленарном заседании.
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