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Представитель США рассказал, как Трамп отреагировал на шайбу от Путина - РИА Новости, 25.07.2026
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01:19 25.07.2026 (обновлено: 01:58 25.07.2026)
Представитель США рассказал, как Трамп отреагировал на шайбу от Путина

Настоящей шайбы Путин Куку не вручал, но тот взял ее у знакомого и отдал Трампу

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам, передал привет от Дональда Трампа Владимиру Путину во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Путин использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу Трампу.
  • Кук самостоятельно нашел шайбу и передал ее Трампу в Овальном кабинете, который положительно воспринял этот жест.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал в интервью РИА Новости, как американский президент Дональд Трамп отреагировал на символический привет от лидера России Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.
Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербург в июне. Во время пленарного заседания глава комиссии передал Путину привет от Трампа. В ответ российский лидер использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу американскому президенту.
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"Он сказал, что передает шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент (Путин - ред.) хорошо играет в хоккей", - сказал Кук.
Настоящей шайбы российский лидер Куку не вручал, поэтому после возвращения в США глава комиссии нашел ее самостоятельно.
"Я взял настоящую хоккейную шайбу, которую мне дал мой друг-хоккеист, и положил ее на стол президента Трампа в Овальном кабинете", - сказал он.
По словам Кука, передавая подарок, он пояснил его символическое значение.
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"Я сказал: "Господин президент, это шайба от президента Путина. Он передает вам привет", - продолжил собеседник агентства.
Как отметил Кук, американский лидер положительно воспринял этот жест. "Он рассмеялся, его это очень позабавило", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Кук принял участие в его пленарном заседании.
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