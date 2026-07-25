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Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил Токаев - РИА Новости, 25.07.2026
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19:17 25.07.2026
Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил Токаев

Токаев: конфликт на Украине на руку противникам России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине на руку противникам России.
  • Токаев считает, что конфликт следует «заморозить» и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 под гарантии великих держав, включая Россию.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана провели в субботу двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества. В ходе встречи Токаев выразил мнение о необходимости урегулирования украинского конфликта и представил свой взгляд на пути его достижения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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"...Поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства", - заявил Токаев. По его мнению, конфликт стоит "заморозить" и вернуться к Стамбульской формуле 2.0.
"Там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - заявил казахстанский президент.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял, на каких принципах Россия готова к переговорам, указав на реалии на земле, Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западная "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что "это коалиция подстрекателей войны, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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