Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине на руку противникам России.

Токаев считает, что конфликт следует «заморозить» и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 под гарантии великих держав, включая Россию.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана провели в субботу двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества. В ходе встречи Токаев выразил мнение о необходимости урегулирования украинского конфликта и представил свой взгляд на пути его достижения.

"...Поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства", - заявил Токаев. По его мнению, конфликт стоит "заморозить" и вернуться к Стамбульской формуле 2.0.

"Там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - заявил казахстанский президент.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, на каких принципах Россия готова к переговорам, указав на реалии на земле, Стамбульские договоренности 2022 года, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в МИД РФ в 2024 году.

Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.