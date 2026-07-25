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Токаев рассказал о ведущей роли Казахстана и России в развитии логистики - РИА Новости, 25.07.2026
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18:59 25.07.2026
Токаев рассказал о ведущей роли Казахстана и России в развитии логистики

Токаев: Казахстану и России предназначена ведущая роль в развитии логистики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Касым-Жомарт Токаев заявил о ведущей роли Казахстана и России в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии.
  • Он добавил, что Казахстану и России самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Казахстану и России самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
"В текущих международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение. Казахстану и России, имеющим общую, самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры евразийского континента", - отметил Токаев.
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По его словам, это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности двух стран в современных, очень сложных геополитических условиях.
"Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал. В прошлом году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между нашими странами вырос на 3,5%, составив 92 миллиона тонн", - подчеркнул Токаев.
Он добавил, что активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана.
"Только за последние пять лет объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай—Россия—Китай вырос в восемь раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного миллионного контейнера по маршруту Россия—Казахстан—Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей", - сказал Токаев.
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Он добавил, что серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объем которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 миллионов тонн, а по итогам первого квартала этого года он увеличился более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 миллиона тонн.
Токаев выразил уверенность, что столь впечатляющая динамика сохранится в результате системной совместной работы в этой сфере, в том числе завершения в следующем году модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе. Он напомнил, что на казахстанско-российской границе функционирует 30 автомобильных пунктов пропуска, из которых 29 подлежат реконструкции и модернизации, один пункт пропуска "Жайсан" планируется дооснастить современным инспекционно-досмотровым оборудованием.
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В миреКазахстанРоссияЕвразияКасым-Жомарт Токаев
 
 
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