Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Касым-Жомарт Токаев заявил о ведущей роли Казахстана и России в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии.

Он добавил, что Казахстану и России самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Казахстану и России самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры в Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"В текущих международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение. Казахстану России , имеющим общую, самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры евразийского континента", - отметил Токаев.

По его словам, это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности двух стран в современных, очень сложных геополитических условиях.

"Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал. В прошлом году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между нашими странами вырос на 3,5%, составив 92 миллиона тонн", - подчеркнул Токаев.

Он добавил, что активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана.

"Только за последние пять лет объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай—Россия—Китай вырос в восемь раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного миллионного контейнера по маршруту Россия—Казахстан—Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей", - сказал Токаев.

Он добавил, что серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объем которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 миллионов тонн, а по итогам первого квартала этого года он увеличился более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 миллиона тонн.