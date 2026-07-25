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В Омске Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца - РИА Новости, 25.07.2026
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18:36 25.07.2026
В Омске Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца

В Омске Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца-фронтовика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца Кемеля Токаева в Омске.
  • Отец президента Казахстана проходил лечение в Омском госпитале для ветеранов войн с февраля по июнь 1945 года.
АСТАНА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил в Омске цветы у мемориальной доски своего отца-фронтовика Кемеля Токаева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец главы Казахстана Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года. Сообщается, что президент Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.
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КазахстанОмскКасым-Жомарт Токаев
 
 
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