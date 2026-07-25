В Омске Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы у мемориальной доски своего отца Кемеля Токаева в Омске.
- Отец президента Казахстана проходил лечение в Омском госпитале для ветеранов войн с февраля по июнь 1945 года.
АСТАНА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил в Омске цветы у мемориальной доски своего отца-фронтовика Кемеля Токаева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец главы Казахстана Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года. Сообщается, что президент Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.