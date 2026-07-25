Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске

Между Россией и Казахстаном нет нерешенных вопросов, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном нет нерешенных или нерешаемых вопросов.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24–25 июля.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет никаких нерешаемых и нерешенных вопросов, страны искренне готовы идти навстречу друг другу, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Стратегический характер сотрудничества Казахстана и России, вне всяких сомнений, является важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего Евразийского континента. Подчеркну, между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов. Мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу", - сказал Токаев.