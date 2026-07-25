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Между Россией и Казахстаном нет нерешенных вопросов, заявил Токаев - РИА Новости, 25.07.2026
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18:13 25.07.2026
Между Россией и Казахстаном нет нерешенных вопросов, заявил Токаев

Токаев: между Россией и Казахстаном нет никаких нерешаемых и нерешенных вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном нет нерешенных или нерешаемых вопросов.
  • XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24–25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет никаких нерешаемых и нерешенных вопросов, страны искренне готовы идти навстречу друг другу, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Стратегический характер сотрудничества Казахстана и России, вне всяких сомнений, является важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего Евразийского континента. Подчеркну, между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов. Мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу", - сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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В миреРоссияКазахстанОмскКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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