Между Россией и Казахстаном нет нерешенных вопросов, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном нет нерешенных или нерешаемых вопросов.
- XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24–25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Между Россией и Казахстаном нет никаких нерешаемых и нерешенных вопросов, страны искренне готовы идти навстречу друг другу, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Стратегический характер сотрудничества Казахстана и России, вне всяких сомнений, является важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связанности всего Евразийского континента. Подчеркну, между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов. Мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу", - сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
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