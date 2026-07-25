Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил создать совместную программу авиасообщения с Россией - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 25.07.2026
Токаев предложил создать совместную программу авиасообщения с Россией

Токаев предложил разработать с Россией программу по открытию авиасообщения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными городами РФ с населением свыше 500 тысяч человек.
  • Реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока и рассматривается возможность создания совместных трансграничных туристических маршрутов.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющего Астану с приграничными городами РФ с населением свыше 500 тысяч человек.
Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана за 20 лет
Вчера, 17:30
"Предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+". Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек", - заявил Токаев.
По его словам, реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В качестве перспективы, как отметил Токаев, рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов.
Он добавил, что Россия сейчас занимает первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автодорог, заявил Путин
Вчера, 16:47
 
РоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала