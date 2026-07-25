Токаев предложил создать совместную программу авиасообщения с Россией

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными городами РФ с населением свыше 500 тысяч человек.

Реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока и рассматривается возможность создания совместных трансграничных туристических маршрутов.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющего Астану с приграничными городами РФ с населением свыше 500 тысяч человек.

Лидеры России Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+". Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек", - заявил Токаев.

По его словам, реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В качестве перспективы, как отметил Токаев, рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов.

Он добавил, что Россия сейчас занимает первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей.