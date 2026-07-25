Токаев заявил о росте автомобильных перевозок между Казахстаном и Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком росте автомобильных грузоперевозок между Казахстаном и Россией.
- По итогам первого квартала 2026 года объем автомобильных грузоперевозок между двумя странами достиг 4,3 миллиона тонн.
- ХХІІ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24–25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Автомобильные грузоперевозки между Казахстаном и Россией демонстрируют высокий рост, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на ХХІІ Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
"Серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом… По итогам первого квартала текущего года он увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Токаев на встрече с российским лидером.
По словам президента Казахстана, объем автомобильных грузоперевозок между двумя странами в 2025 году составил почти 8,5 миллиона тонн, а по итогам первого квартала 2026 года достиг 4,3 миллиона тонн.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.