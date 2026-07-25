Токаев заявил о завершении полевых работ на месте строительства АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полевые работы на месте строительства первой атомной электростанции в районе озера Балхаш в Казахстане завершаются.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект строительства атомной электростанции связан не только с производством новой энергии, но и с решением кадрового вопроса.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Полевые работы на месте строительства первой атомной электростанции в Казахстане завершаются, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Я не могу не отметить проект строительства первой атомной электростанции. Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются", - сказал Токаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
Он уточнил, что проектная работа связана не только с производством новой энергии, но с решением кадрового вопроса.
"Это проект, который сблизит наше государство и самое главное, народы наших стран", - заключил Токаев.