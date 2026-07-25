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Токаев заявил о завершении полевых работ на месте строительства АЭС - РИА Новости, 25.07.2026
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17:01 25.07.2026 (обновлено: 17:14 25.07.2026)
Токаев заявил о завершении полевых работ на месте строительства АЭС

Токаев: в Казахстане завершаются полевые работы на месте строительства АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске. 25 июля 2026
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске. 25 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полевые работы на месте строительства первой атомной электростанции в районе озера Балхаш в Казахстане завершаются.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект строительства атомной электростанции связан не только с производством новой энергии, но и с решением кадрового вопроса.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Полевые работы на месте строительства первой атомной электростанции в Казахстане завершаются, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Я не могу не отметить проект строительства первой атомной электростанции. Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются", - сказал Токаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
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Он уточнил, что проектная работа связана не только с производством новой энергии, но с решением кадрового вопроса.
"Это проект, который сблизит наше государство и самое главное, народы наших стран", - заключил Токаев.
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