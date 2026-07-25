Токаев назвал Россию и Казахстан крупными торговыми партнерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем торговли между Россией и Казахстаном в 2025 году составил около 28 миллиардов долларов.
- Он назвал Москву и Астану крупными торговыми партнерами.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан - крупные торговые партнеры, тенденции в этой сфере положительные, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы являемся очень крупными торговыми партнерами. В 2025 году объем торговли составил около 28 миллиардов долларов, причем тенденция этого года крайне положительная. В сравнении с пятью месяцами 2025 года эти пять месяцев показали хороший рост взаимной торговли", - сказал Токаев.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.