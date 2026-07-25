Токаев рассказал Путину казахскую поговорку

"Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга, мы достигнем новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов", - подчеркнул лидер Казахстана.