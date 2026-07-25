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Токаев рассказал Путину казахскую поговорку - РИА Новости, 25.07.2026
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16:41 25.07.2026
Токаев рассказал Путину казахскую поговорку

Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о сотрудничестве двух стран

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран.
  • Токаев заявил, что благодаря дружбе и поддержке между Казахстаном и Россией будут достигнуты новые успехи.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал российскому коллеге Владимиру Путину казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран.
"Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар" . Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: "Где лад, там и клад", - заявил Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
"Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга, мы достигнем новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов", - подчеркнул лидер Казахстана.
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