Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выходит на первое место среди инвесторов в экономику Казахстана, объем инвестиций достиг почти 30 миллиардов, заявил Касым-Жомарт Токаев.
- Он добавил, что автомобильные грузоперевозки между странами демонстрируют высокий рост: в 2025 году их объем составил почти 8,5 миллионов тонн.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Что касается инвестиций, Россия, по сути дела, выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 миллиардов", - сказал Токаев на встрече с российским лидером.
Он также указал, что автомобильные грузоперевозки между двумя государствами демонстрируют высокий рост - их объем в 2025 году составил почти 8,5 миллионов тонн, а по итогам первого квартала 2026 года достиг 4,3 миллиона тонн.