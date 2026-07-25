Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана

"Что касается инвестиций, Россия, по сути дела, выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 миллиардов", - сказал Токаев на встрече с российским лидером.

Он также указал, что автомобильные грузоперевозки между двумя государствами демонстрируют высокий рост - их объем в 2025 году составил почти 8,5 миллионов тонн, а по итогам первого квартала 2026 года достиг 4,3 миллиона тонн.