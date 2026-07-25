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Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана - РИА Новости, 25.07.2026
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16:38 25.07.2026 (обновлено: 17:24 25.07.2026)
Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана

Токаев: РФ выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выходит на первое место среди инвесторов в экономику Казахстана, объем инвестиций достиг почти 30 миллиардов, заявил Касым-Жомарт Токаев.
  • Он добавил, что автомобильные грузоперевозки между странами демонстрируют высокий рост: в 2025 году их объем составил почти 8,5 миллионов тонн.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Что касается инвестиций, Россия, по сути дела, выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 миллиардов", - сказал Токаев на встрече с российским лидером.
Он также указал, что автомобильные грузоперевозки между двумя государствами демонстрируют высокий рост - их объем в 2025 году составил почти 8,5 миллионов тонн, а по итогам первого квартала 2026 года достиг 4,3 миллиона тонн.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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ЭкономикаРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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