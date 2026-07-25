Токаев заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
- Он отметил, что это результат больших усилий глав государств, правительств, местных региональных властей и парламентов двух стран.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
"Должен отметить, что отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран", - заявил Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.