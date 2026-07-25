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Токаев заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Казахстана - РИА Новости, 25.07.2026
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16:19 25.07.2026
Токаев заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Казахстана

Токаев: отношения России и Казахстана достигли беспрецедентного высокого уровня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
  • Он отметил, что это результат больших усилий глав государств, правительств, местных региональных властей и парламентов двух стран.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
"Должен отметить, что отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран", - заявил Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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