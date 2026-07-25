Токаев поблагодарил Путина за память о ветеранах, в том числе о его отце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Токаев выразил признательность России за память о ветеранах Великой Отечественной войны, включая его отца.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в субботу с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за память о ветеранах, в том числе о его отце.
"Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Владимир Владимирович, признательность омской администрации, правительству области, депутатам законодательного собрания за бережную память о всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение, после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта", - сказал Токаев в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Отец президента Казахстана зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал ранее в субботу президент РФ Владимир Путин.
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