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Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2026
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15:43 25.07.2026 (обновлено: 16:13 25.07.2026)
Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине

Токаев: для урегулирования на Украине можно вернуться к стамбульским соглашениям

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным высказал мнение о возможности урегулирования конфликта на Украине.
  • Он предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений, заморозить конфликт под гарантии великих держав, включая Россию.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений.
"Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал казахстанский лидер на встрече с президентом России в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.
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УкраинаКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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