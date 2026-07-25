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Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией, заявил Токаев - РИА Новости, 25.07.2026
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15:42 25.07.2026 (обновлено: 16:01 25.07.2026)
Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией, заявил Токаев

Токаев: Казахстан привержен союзническим отношениям с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности страны стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией.
  • Заявление было сделано на встрече с Владимиром Путиным в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Что касается позиции Казахстана в отношении России - не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я говорю на всех международных форумах между прочим. Привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было", - сказал Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
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РоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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