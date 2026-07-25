Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности страны стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией.
- Заявление было сделано на встрече с Владимиром Путиным в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Что касается позиции Казахстана в отношении России - не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я говорю на всех международных форумах между прочим. Привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было", - сказал Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.