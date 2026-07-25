Токаев прибыл в Омск для участия в межрегиональном форуме сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск.
- Он примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
- Также Токаев проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск, сообщила его администрация.
"Глава государства прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - сообщила администрация президента Казахстана в своем Telegram-канале.
Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.
Ранее Кремль сообщал, что Токаев в Омске проведет также двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.