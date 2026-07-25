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Токаев прибыл в Омск для участия в межрегиональном форуме сотрудничества - РИА Новости, 25.07.2026
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14:48 25.07.2026 (обновлено: 14:55 25.07.2026)
Токаев прибыл в Омск для участия в межрегиональном форуме сотрудничества

Токаев прибыл в Омск для участия в форуме сотрудничества России и Казахстана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск.
  • Он примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
  • Также Токаев проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск, сообщила его администрация.
"Глава государства прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - сообщила администрация президента Казахстана в своем Telegram-канале.
Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.
Ранее Кремль сообщал, что Токаев в Омске проведет также двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Путин прибыл в Омск - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Вчера, 14:38
 
ОмскРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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