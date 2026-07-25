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Ван Аш назвал победу над Рублевым лучшей в карьере - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Теннис
 
00:40 25.07.2026
Ван Аш назвал победу над Рублевым лучшей в карьере

Теннисист Ван Аш назвал победу над Рублевым на турнире ATP 250 лучшей в карьере

© пресс-служба Rolex MC MastersФранцузский теннисист Лука ван Аш
Французский теннисист Лука ван Аш - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© пресс-служба Rolex MC Masters
Французский теннисист Лука ван Аш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский теннисист Люка Ван Аш победил Андрея Рублева в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Эшториле.
  • Люка Ван Аш назвал эту победу лучшей в своей карьере.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французский теннисист Люка Ван Аш заявил, что победа над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия) стала лучшей в его карьере.
В пятницу Рублев (14-я ракетка мира) уступил Ван Ашу (78) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Estoril Open
24 июля 2026 • начало в 16:10
Завершен
Андрей Рублев
1 : 26:33:64:6
Лука Ван Ассше
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"Я очень, очень рад этой победе. Это лучшая победа в моей карьере на данный момент. Она очень много для меня значит. Это был тяжелый матч, я доволен уровнем своей игры. Я люблю Португалию, мне удавалось хорошо выступать здесь. Выход в полуфинал - большой шаг в моей карьере", - приводит слова Ван Аша сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ван Ашу 22 года. Француз впервые вышел в полуфинал турнира ATP. Ранее он трижды проигрывал в четвертьфиналах соревнований. За выход в финал турнира теннисист сыграет с соотечественником Юго Гастоном (109).
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Рублев поднялся на 14-ю строчку в рейтинге АТР
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ТеннисСпортПортугалияЮго ГастонАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Андрей Рублев
 
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