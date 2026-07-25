Ван Аш назвал победу над Рублевым лучшей в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ Французский теннисист Люка Ван Аш победил Андрея Рублева в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Эшториле.

Люка Ван Аш назвал эту победу лучшей в своей карьере.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французский теннисист Люка Ван Аш заявил, что победа над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия) стала лучшей в его карьере.

В пятницу Рублев (14-я ракетка мира) уступил Ван Ашу (78) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

"Я очень, очень рад этой победе. Это лучшая победа в моей карьере на данный момент. Она очень много для меня значит. Это был тяжелый матч, я доволен уровнем своей игры. Я люблю Португалию , мне удавалось хорошо выступать здесь. Выход в полуфинал - большой шаг в моей карьере", - приводит слова Ван Аша сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)