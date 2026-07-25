Талалаев допустил промахи при подготовке "Балтики", заявил Пономарев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев допустил серьезные промахи при подготовке футболистов в межсезонье.
- В матче открытия сезона-2026/27 РПЛ «Балтика» уступила ЦСКА со счетом 1:2.
- По мнению Пономарева, «Балтика» будет находиться в нижней части турнирной таблицы из-за плохой подготовки к сезону.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев допустил какие-то серьезные промахи при подготовке футболистов в межсезонье, команда не похожа на себя и будет находиться в нижней части турнирной таблицы чемпионата России, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В пятницу калининградцы на первой минуте игры открыли счет в матче открытия сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве со столичным ЦСКА, но в итоге уступили – 1:2. "Балтика" в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате страны, армейцы – пятое.
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"У Андрея Талалаева что-то произошло с командой. Или они не готовы к сезону, у них сырая команда и она совсем не похожа на ту, которая была раньше. Я очень боялся, что на поле начнется мощный прессинг и жесткая рубка с их стороны, так как игроки "Балтики" всегда отличались хорошей физической готовностью. А сейчас они просто никакие, это рядовая команда низшей лиги", - сказал Пономарев.
"И с такой игрой они будут болтаться ниже середины турнирной таблицы. Вот такой у них удел, и Андрей Талалаев что-то очень здорово упустил при подготовке. Хотя он грамотный тренер, хорошо соображает и в прошлом сезоне команда действовала совсем по-другому. А сейчас футболисты не понимают, в какой футбол они играют, команда совсем никакая", - подчеркнул собеседник агентства.