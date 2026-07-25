Рейтинг@Mail.ru
Талалаев допустил промахи при подготовке "Балтики", заявил Пономарев - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:57 25.07.2026
Талалаев допустил промахи при подготовке "Балтики", заявил Пономарев

Пономарев: Талалаев допустил серьезные промахи в подготовке "Балтики"

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Андрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Андрей Талалаев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев допустил серьезные промахи при подготовке футболистов в межсезонье.
  • В матче открытия сезона-2026/27 РПЛ «Балтика» уступила ЦСКА со счетом 1:2.
  • По мнению Пономарева, «Балтика» будет находиться в нижней части турнирной таблицы из-за плохой подготовки к сезону.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев допустил какие-то серьезные промахи при подготовке футболистов в межсезонье, команда не похожа на себя и будет находиться в нижней части турнирной таблицы чемпионата России, заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В пятницу калининградцы на первой минуте игры открыли счет в матче открытия сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве со столичным ЦСКА, но в итоге уступили – 1:2. "Балтика" в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате страны, армейцы – пятое.
«
"У Андрея Талалаева что-то произошло с командой. Или они не готовы к сезону, у них сырая команда и она совсем не похожа на ту, которая была раньше. Я очень боялся, что на поле начнется мощный прессинг и жесткая рубка с их стороны, так как игроки "Балтики" всегда отличались хорошей физической готовностью. А сейчас они просто никакие, это рядовая команда низшей лиги", - сказал Пономарев.
"И с такой игрой они будут болтаться ниже середины турнирной таблицы. Вот такой у них удел, и Андрей Талалаев что-то очень здорово упустил при подготовке. Хотя он грамотный тренер, хорошо соображает и в прошлом сезоне команда действовала совсем по-другому. А сейчас футболисты не понимают, в какой футбол они играют, команда совсем никакая", - подчеркнул собеседник агентства.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Быстрый гол в матче против ЦСКА послужил плохую службу, заявил Талалаев
24 июля, 23:30
 
ФутболСпортРоссияМоскваАндрей ТалалаевВладимир ПономаревБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала