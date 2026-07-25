Талалаев допустил промахи при подготовке "Балтики", заявил Пономарев

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"У Андрея Талалаева что-то произошло с командой. Или они не готовы к сезону, у них сырая команда и она совсем не похожа на ту, которая была раньше. Я очень боялся, что на поле начнется мощный прессинг и жесткая рубка с их стороны, так как игроки "Балтики" всегда отличались хорошей физической готовностью. А сейчас они просто никакие, это рядовая команда низшей лиги", - сказал Пономарев.