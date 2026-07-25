В Петербурге простились с телеведущим Максимом Сырниковым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Отпевание ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова прошло субботу в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге перед его похоронами, сообщили РИА Новости в администрации Северного кладбища, на территории которого находится храм.