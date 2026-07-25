В Петербурге простились с телеведущим Максимом Сырниковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий телеканала "Спас" Максим Сырников умер в возрасте 60 лет.
- Отпевание Максима Сырникова прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге, похоронят его на Северном кладбище.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Отпевание ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова прошло субботу в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге перед его похоронами, сообщили РИА Новости в администрации Северного кладбища, на территории которого находится храм.
В среду телеканал "Спас" сообщил, что телеведущий скончался в возрасте 60 лет.
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"Отпевание началось в нашем храме в 15.00, (в настоящее время – ред.) церемония завершилась", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Телеведущего похоронят на Северном кладбище, сообщал РИА Новости его сын Тихон Сырников.
Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Известен как шеф-повар, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас".
Генеральный директор и продюсер телеканала, вице-президент Фонда православного телевидения Борис Корчевников ранее отмечал, что Сырников с особой любовью рассказывал о русской кухне и истории страны, а его программы были не только о еде, но и о культуре, вере и традициях России.