Соболев рассказал, что оформил дубль в ворота "Акрона" травмированной ногой

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев забил два мяча в ворота тольяттинского "Акрона" в матче чемпионата России по футболу.

Накануне матча Александр Соболев подвернул голеностоп.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после дубля в ворота тольяттинского "Акрона" рассказал, что накануне матча чемпионата России по футболу он подвернул голеностоп.

Зенит " в субботу начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ ) с разгромной победы над "Акроном" (5:0). Соболев забил два первых мяча в игре, он впервые дважды отличился левой ногой в одном матче РПЛ.

"Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован", - цитирует правшу Соболева официальный сайт "Зенита".

Футболист со смехом подтвердил, что забил дважды именно травмированным голеностопом: "Поэтому и забил, потому что он не двигается".