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Соболев рассказал, что оформил дубль в ворота "Акрона" травмированной ногой - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
19:34 25.07.2026
Соболев рассказал, что оформил дубль в ворота "Акрона" травмированной ногой

Соболев рассказал, что накануне матча с "Акроном" подвернул голеностоп

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев забил два мяча в ворота тольяттинского "Акрона" в матче чемпионата России по футболу.
  • Накануне матча Александр Соболев подвернул голеностоп.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после дубля в ворота тольяттинского "Акрона" рассказал, что накануне матча чемпионата России по футболу он подвернул голеностоп.
"Зенит" в субботу начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) с разгромной победы над "Акроном" (5:0). Соболев забил два первых мяча в игре, он впервые дважды отличился левой ногой в одном матче РПЛ.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
Акрон
0 : 5
Зенит
07‎’‎ • Александр Соболев
(Педро)
18‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
34‎’‎ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78‎’‎ • Джонатан
(Александр Соболев)
84‎’‎ • Фелипе Аугусто
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"Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован", - цитирует правшу Соболева официальный сайт "Зенита".
Футболист со смехом подтвердил, что забил дважды именно травмированным голеностопом: "Поэтому и забил, потому что он не двигается".
Соболеву 29 лет, он забил 9 мячей в РПЛ в календарном 2026 году. Столько же только на счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
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ФутболСпортАлександр СоболевАкрон (Тольятти)ЗенитРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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