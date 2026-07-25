Соболев рассказал, что оформил дубль в ворота "Акрона" травмированной ногой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев забил два мяча в ворота тольяттинского "Акрона" в матче чемпионата России по футболу.
- Накануне матча Александр Соболев подвернул голеностоп.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после дубля в ворота тольяттинского "Акрона" рассказал, что накануне матча чемпионата России по футболу он подвернул голеностоп.
"Зенит" в субботу начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) с разгромной победы над "Акроном" (5:0). Соболев забил два первых мяча в игре, он впервые дважды отличился левой ногой в одном матче РПЛ.
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
07’ • Александр Соболев
(Педро)
18’ • Александр Соболев
34’ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78’ • Джонатан
84’ • Фелипе Аугусто
"Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован", - цитирует правшу Соболева официальный сайт "Зенита".
Футболист со смехом подтвердил, что забил дважды именно травмированным голеностопом: "Поэтому и забил, потому что он не двигается".
Соболеву 29 лет, он забил 9 мячей в РПЛ в календарном 2026 году. Столько же только на счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы.