Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» одержал крупную победу над «Акроном» в первом туре РПЛ со счетом 5:0.
- Александр Соболев забил два мяча и сделал дубль, который стал первым в текущем сезоне РПЛ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) с крупной победы над тольяттинским "Акроном" в матче первого тура чемпионата России.
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
07’ • Александр Соболев
(Педро)
18’ • Александр Соболев
34’ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78’ • Джонатан
84’ • Фелипе Аугусто
Соболев забил 9 мячей в РПЛ в календарном 2026 году. Столько же только на счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Во втором туре "Акрон" примет казанский "Рубин" 1 августа, а на следующий день "Зенит" в гостях сыграет с "Оренбургом".