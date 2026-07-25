Рейтинг@Mail.ru
Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:25 25.07.2026 (обновлено: 19:26 25.07.2026)
Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в матче РПЛ

Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в матче первого тура РПЛ

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» одержал крупную победу над «Акроном» в первом туре РПЛ со счетом 5:0.
  • Александр Соболев забил два мяча и сделал дубль, который стал первым в текущем сезоне РПЛ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) с крупной победы над тольяттинским "Акроном" в матче первого тура чемпионата России.
Встреча прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 5:0 в пользу "Зенита". Дважды отличился Александр Соболев (7-я и 18-я минуты), чей дубль стал первым в текущем сезоне РПЛ, по мячу забили Густаво Мантуан (34), Джон Джон (78) и Фелипе Аугусто (84).
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
Акрон
0 : 5
Зенит
07‎’‎ • Александр Соболев
(Педро)
18‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
34‎’‎ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78‎’‎ • Джонатан
(Александр Соболев)
84‎’‎ • Фелипе Аугусто
Календарь Турнирная таблица История встреч
Соболев забил 9 мячей в РПЛ в календарном 2026 году. Столько же только на счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Во втором туре "Акрон" примет казанский "Рубин" 1 августа, а на следующий день "Зенит" в гостях сыграет с "Оренбургом".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Волга" обыграла "Нефтехимик" и одержала первую победу в новом сезоне
25 июля, 18:04
 
ФутболСпортЗенитАкрон (Тольятти)Александр СоболевРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала