Краткий пересказ от РИА ИИ «Зенит» одержал крупную победу над «Акроном» в первом туре РПЛ со счетом 5:0.

Александр Соболев забил два мяча и сделал дубль, который стал первым в текущем сезоне РПЛ.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" начал защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) с крупной победы над тольяттинским "Акроном" в матче первого тура чемпионата России.

Встреча прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 5:0 в пользу " Зенита ". Дважды отличился Александр Соболев (7-я и 18-я минуты), чей дубль стал первым в текущем сезоне РПЛ, по мячу забили Густаво Мантуан (34), Джон Джон (78) и Фелипе Аугусто (84).

Соболев забил 9 мячей в РПЛ в календарном 2026 году. Столько же только на счету форварда "Краснодара" Джона Кордобы.