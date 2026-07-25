Россия и Казахстан будут поддерживать развитие сотрудничества, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
- Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать стремление регионов и бизнеса России и Казахстана развивать сотрудничество.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Взаимный настрой регионов и бизнеса России и Казахстана развивать сотрудничество будет поддерживаться со стороны властей, заявил в субботу президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Хочу заверить представителей российских и казахстанских регионов, бизнеса, общественных кругов, что их взаимный настрой на тесную кооперацию, на совместные усилия по обеспечению экономического и социального роста наших государств будут и далее неизменно поддерживаться со стороны правительств, министерств и ведомств", - сказал Путин, подводя итоги пленарного заседания форума.