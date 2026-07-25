Путин рассказал о работах по предотвращению загрязнения Иртышского бассейна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил Владимир Путин.
- Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш с учетом рационального баланса между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.
"Приводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна", - сказал глава российского государства.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.