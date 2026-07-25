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Путин рассказал о работах по предотвращению загрязнения Иртышского бассейна - РИА Новости, 25.07.2026
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16:36 25.07.2026
Путин рассказал о работах по предотвращению загрязнения Иртышского бассейна

Путин: Россия и Казахстан предотвращают загрязнение Иртышского бассейна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил Владимир Путин.
  • Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш с учетом рационального баланса между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Приводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна", - сказал глава российского государства.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевИртыш (река)
 
 
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