Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Путин рассказал о работах по предотвращению загрязнения Иртышского бассейна

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил Владимир Путин.

Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш с учетом рационального баланса между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан реализуют программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президенты России Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.

"Приводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна", - сказал глава российского государства.