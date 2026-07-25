Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске 24–25 июля.
- Страны работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе.
ОМСК, 27 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, - это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы", - сказал Путин на пленарном заседании форума
Он добавил, что между Россией и Казахстаном отлажено стабильное железнодорожное сообщение.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.