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Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ - РИА Новости, 25.07.2026
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16:24 25.07.2026 (обновлено: 16:58 25.07.2026)
Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ

Путин: РФ и Казахстан повысят пропускную способность таможенных терминалов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Омске 24–25 июля.
  • Страны работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе.
ОМСК, 27 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
«
"Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, - это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы", - сказал Путин на пленарном заседании форума
Он добавил, что между Россией и Казахстаном отлажено стабильное железнодорожное сообщение.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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РоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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