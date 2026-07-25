Путин: Россия и Казахстан повысят пропускную способность границ

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"Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, - это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы", - сказал Путин на пленарном заседании форума