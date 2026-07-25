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Путин анонсировал подписание в Омске новых соглашений с Казахстаном - РИА Новости, 25.07.2026
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16:22 25.07.2026
Путин анонсировал подписание в Омске новых соглашений с Казахстаном

Путин анонсировал подписание новых соглашений с Казахстаном на форуме в Омске

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что на форуме межрегионального сотрудничества в Омске Россия и Казахстан подписывают ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.
  • Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан подписывают целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов на форуме межрегионального сотрудничества в Омске, на этом основывается межрегиональное партнерство, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
«
"Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Он отметил, что из года в год между странами расширяются делегационные обмены по линии руководства, проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта.
Кроме того, укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух стран.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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