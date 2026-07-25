Путин анонсировал подписание в Омске новых соглашений с Казахстаном

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что на форуме межрегионального сотрудничества в Омске Россия и Казахстан подписывают ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан подписывают целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов на форуме межрегионального сотрудничества в Омске, на этом основывается межрегиональное партнерство, заявил президент России Владимир Путин.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

« "Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске", - сказал Путин на пленарном заседании форума.

Он отметил, что из года в год между странами расширяются делегационные обмены по линии руководства, проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта.

Кроме того, укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух стран.