Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
- По завершении программы Путин проводил Токаева до машины, после чего главы государств тепло попрощались.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до машины после их встречи в Омске, передает корреспондент РИА Новости.
После завершения программы российский лидер проводил казахстанского президента до машины. Главы государств тепло попрощались.