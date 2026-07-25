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Путин провел встречу с губернатором Омской области - РИА Новости, 25.07.2026
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19:15 25.07.2026 (обновлено: 20:41 25.07.2026)
Путин провел встречу с губернатором Омской области

Путин провел встречу с губернатором Омской области Хоценко

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Омской области Виталием Хоценко.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
В прошлый раз Путин встречался с губернатором Омской области в мае, беседа прошла в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников СВО.
Президент РФ в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Ранее в субботу Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании форума. Перед этим лидеры двух стран отдельно побеседовали на полях форума и обсудили актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
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ПолитикаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОмская область
 
 
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