Путин провел встречу с губернатором Омской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Омской области Виталием Хоценко.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко, передает в субботу корреспондент РИА Новости.

В прошлый раз Путин встречался с губернатором Омской области в мае, беседа прошла в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников СВО.

Президент РФ в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.