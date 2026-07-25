Путин назвал обсуждения на форуме в Омске насыщенными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными.
- На форуме обсуждались актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также новые идеи и инициативы по укреплению связей между регионами.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия стран.
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан", - сказал глава российского государства на пленарном заседании форума.
Он добавил, что также было затронуто много новых, полезных вопросов, идей и инициатив по дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между регионами на самых разных направлениях.
"В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума - партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана", - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что у России и Казахстана есть самые широкие перспективы для продвижения сотрудничества во многих сферах.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.