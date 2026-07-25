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Путин назвал обсуждения на форуме в Омске насыщенными - РИА Новости, 25.07.2026
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17:47 25.07.2026 (обновлено: 17:59 25.07.2026)
Путин назвал обсуждения на форуме в Омске насыщенными

Путин назвал обсуждения на форуме в Омске насыщенными и содержательными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными.
  • На форуме обсуждались актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также новые идеи и инициативы по укреплению связей между регионами.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия стран.
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан", - сказал глава российского государства на пленарном заседании форума.
Он добавил, что также было затронуто много новых, полезных вопросов, идей и инициатив по дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между регионами на самых разных направлениях.
"В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума - партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана", - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что у России и Казахстана есть самые широкие перспективы для продвижения сотрудничества во многих сферах.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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РоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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