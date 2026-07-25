Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Путин назвал обсуждения на форуме в Омске насыщенными

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными.

На форуме обсуждались актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также новые идеи и инициативы по укреплению связей между регионами.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия стран.

Президенты России Казахстана , Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан", - сказал глава российского государства на пленарном заседании форума.

Он добавил, что также было затронуто много новых, полезных вопросов, идей и инициатив по дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между регионами на самых разных направлениях.

"В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума - партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что у России и Казахстана есть самые широкие перспективы для продвижения сотрудничества во многих сферах.