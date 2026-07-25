Путин поблагодарил Омскую область за проведение форума сотрудничества

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность руководству Омской области за работу над проведением Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Конечно, наша благодарность руководству Омской области за проявленное гостеприимство и активное участие в подготовке и проведении форума", - сказал Путин, закрывая пленарное заседание.