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В Анкоридже Путин проявил максимум дипломатической гибкости, заявил Токаев - РИА Новости, 25.07.2026
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17:15 25.07.2026
В Анкоридже Путин проявил максимум дипломатической гибкости, заявил Токаев

Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости на встрече с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.
  • Беседа Токаева с Путиным состоялась перед пленарным заседанием XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его российский коллега Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.
"Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске", - заявил Токаев на двусторонней встрече с Путиным в Омске.
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Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил ее лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.
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