В Анкоридже Путин проявил максимум дипломатической гибкости, заявил Токаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.
- Беседа Токаева с Путиным состоялась перед пленарным заседанием XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его российский коллега Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил ее лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля. Беседа Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась перед пленарным заседанием форума в субботу, на повестке встречи были актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.