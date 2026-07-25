В Анкоридже Путин проявил максимум дипломатической гибкости, заявил Токаев

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.

Беседа Токаева с Путиным состоялась перед пленарным заседанием XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его российский коллега Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.

"Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске", - заявил Токаев на двусторонней встрече с Путиным в Омске.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил ее лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.