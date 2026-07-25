Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автодорог, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автомобильных трасс и поддерживают судоходное сообщение.
- Запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения «Москва — Астана».
- Идет подготовка мастер-плана по совместному использованию реки Иртыш.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автомобильных трасс, поддерживают судоходное сообщение, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
"Расширяется и обустраивается сеть трансграничных автомобильных трасс, в мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения "Москва - Астана". В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам. Поддерживается активное судоходное сообщение на Каспии и по протекающим между Россией и Казахстаном рекам, в том числе по Иртышу", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Он уточнил, что река Иртыш – общая водная артерия, которая имеет важное хозяйственное значение. По словам президента, в настоящий момент идет подготовка мастер-плана по совместному использованию этой реки, основанного на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.