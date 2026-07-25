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Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автодорог, заявил Путин - РИА Новости, 25.07.2026
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16:47 25.07.2026 (обновлено: 17:15 25.07.2026)
Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автодорог, заявил Путин

Путин: Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автомобильных трасс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске. 25 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске. 25 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автомобильных трасс и поддерживают судоходное сообщение.
  • Запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения «Москва — Астана».
  • Идет подготовка мастер-плана по совместному использованию реки Иртыш.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автомобильных трасс, поддерживают судоходное сообщение, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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"Расширяется и обустраивается сеть трансграничных автомобильных трасс, в мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения "Москва - Астана". В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам. Поддерживается активное судоходное сообщение на Каспии и по протекающим между Россией и Казахстаном рекам, в том числе по Иртышу", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
Он уточнил, что река Иртыш – общая водная артерия, которая имеет важное хозяйственное значение. По словам президента, в настоящий момент идет подготовка мастер-плана по совместному использованию этой реки, основанного на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Россия и Казахстан расширят беспилотные грузоперевозки, заявил Путин
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РоссияКазахстанОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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