Россия и Казахстан расширяют сеть трансграничных автодорог, заявил Путин

"Расширяется и обустраивается сеть трансграничных автомобильных трасс, в мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения "Москва - Астана". В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам. Поддерживается активное судоходное сообщение на Каспии и по протекающим между Россией и Казахстаном рекам, в том числе по Иртышу", - сказал Путин на пленарном заседании форума.