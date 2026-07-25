Форум собрал более 650 представителей России и Казахстана, заявил Путин

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана собрал в Омске свыше 650 представителей двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В этот раз на форум регионов собрались свыше 650 представителей России и Казахстана, в их числе главы российских субъектов и казахстанских областей, вице-премьеры, руководители отраслевых ведомств, парламентарии, предприниматели, эксперты", - сказал Путин.