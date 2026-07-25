Путин сообщил о планируемом запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планирующемся запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата, отметив, что частота полетов между РФ и Казахстаном увеличивается, а география полетов расширяется.

"Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди - открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала", - сказал Путин на пленарном заседании форума.