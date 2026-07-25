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Путин сообщил о планируемом запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата - РИА Новости, 25.07.2026
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16:34 25.07.2026

Путин сообщил о планируемом запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил о планирующемся запуске авиарейса Оренбург — Алма-Ата.
  • XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24–25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планирующемся запуске авиарейса Оренбург-Алма-Ата, отметив, что частота полетов между РФ и Казахстаном увеличивается, а география полетов расширяется.
Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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"Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди - открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.
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РоссияКазахстанАлма-АтаВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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