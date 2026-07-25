Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана в 2025 году

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Казахстаном в 2025 году составил почти 29 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2025 году взаимный товарооборот достиг почти 29 миллиардов долларов, а объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании форума.