Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между России и Казахстаном в 2025 году составил почти 29 миллиардов долларов.
- Объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов долларов.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Казахстаном в 2025 году составил почти 29 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"В 2025 году взаимный товарооборот достиг почти 29 миллиардов долларов, а объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.